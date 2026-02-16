SSIP a Lineapelle la ricerca scientifica è un asset competitivo per il made in italy

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli (SSIP) ha preso parte alla 107ª edizione di Lineapelle, portando avanti una ricerca innovativa che rafforza il made in Italy. Durante l’evento, l’ente ha presentato nuovi metodi di lavorazione che migliorano la qualità delle pelli e riducono l’impatto ambientale. La partecipazione si è conclusa con risultati molto positivi, segnando un passo avanti per l’industria calzaturiera e della moda italiana.

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli (SSIP) alla 107ª edizione di Lineapelle. La presenza dell'organismo nazionale di ricerca si è articolata su tre assi strategici: ricerca scientifica applicata, innovazione dei materiali e formazione avanzata del capitale umano. Lancio di CPMC e collaborazione con MICS. L'evento centrale è stato il lancio del nuovo numero di CPMC – Cuoio Pelli Materie Concianti, storica rivista scientifica della SSIP, realizzata in collaborazione con il partenariato MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile.