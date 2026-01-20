Ospedale di Viterbo all' avanguardia primi interventi con il robot chirurgico

L’Ospedale Santa Rosa di Viterbo si distingue per le sue innovazioni nel settore sanitario. Recentemente, ha eseguito con successo i primi interventi di chirurgia robotica, confermando il suo ruolo di struttura all’avanguardia. Questi interventi rappresentano un passo importante verso l’adozione di tecnologie avanzate, migliorando la qualità delle prestazioni e offrendo ai pazienti soluzioni più precise e meno invasive.

L'ospedale Santa Rosa di Viterbo all'avanguardia. Primi interventi, nei giorni scorsi, di chirurgia robotica. "Sono stati eseguiti con successo", riporta la Asl che sottolinea che si tratta di "un passaggio significativo per l'innovazione tecnologica e clinico-assistenziale" dell'azienda.

