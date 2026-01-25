La siccità rappresenta una minaccia silenziosa che colpisce anche i sistemi sanitari di molte regioni africane. Kenya, Malawi, Etiopia, Somalia ed Eritrea, così come alcune aree del Marocco, affrontano sfide crescenti legate alla mancanza di acqua, con conseguenze dirette sulla salute delle popolazioni. Un problema complesso che richiede attenzione e interventi mirati per garantire l’accesso a servizi sanitari essenziali.

Kenya, Malawi, Etiopia, Somalia, Eritrea, ma anche una parte del Marocco nonostante le recenti piogge: diverse parti di Africa sono alle prese con l’annosa questione della siccità. Non certo una novità: in molti Paesi, la mancanza di piogge è un qualcosa che si ripresenta con cadenza quasi ciclica. Alla siccità vengono spesso associati problemi di natura economica, vista l’impossibilità di mandare avanti il settore agricolo, ma soprattutto vengono ricollegati drammi legati alla mancanza di cibo. Ma c’è anche un’altra vittima: la sanità. Quando in un territorio non ci sono sufficienti risorse idriche per tutti, il sistema sanitario di fatto rischia il collasso e rischia di non poter più offrire nemmeno i servizi di base. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La siccità killer silenzioso anche della sanità

Leggi anche: Polmonite interstiziale, il killer silenzioso che ha colpito Vessicchio: i sintomi da non sottovalutare

Leggi anche: Polmonite interstiziale, il killer silenzioso che ha colpito Vessicchio: quei sintomi da non sottovalutare

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

STOP Using Wood Ash Wrong - The Silent Soil Killer Nobody Warns You About!

Il declino silenzioso dei rinoceronti: il bracconaggio cala, ma siccità e clima frenano la ripresaLa buona notizia è che, dal 2021 a oggi, il bracconaggio dei rinoceronti africani è diminuito. Ma il dato, anche se incoraggiante, è fragile: i progressi contro la caccia illegale vengono infatti ... corriere.it

Cos’avete mangiato, stasera: siccità, un’epidemia di aviaria o del semplice sfruttamento di corpi, umani o animali che siano, ovviamente con patate Come abbiamo scelto quali animali mangiare e quali salvare Lorenzo Biagiarelli porta il pubblico a guardar - facebook.com facebook