L'azienda ortopedia sanitaria Luppi snc di Marco Bonaga festeggia da 70 anni la sua presenza nel settore. Situata a Budrio, questa realtà ha attraversato diversi decenni, offrendo servizi e prodotti legati all'ortopedia. La sua attività si è sviluppata nel tempo, mantenendo una presenza stabile nel territorio e adattandosi alle esigenze dei clienti. La storia di Luppi si intreccia con l'evoluzione del settore sanitario locale.

Una storia lunga 70 anni. È quella della azienda ortopedia sanitaria Luppi snc di Marco Bonaga con sede a Budrio. Cna Bologna ha voluto dare un riconoscimento al titolare per questo importante traguardo: la pergamena del Buon Anniversario Cna è stata consegnata dalla sindaca di Budrio, Debora Badiali, dal direttore generale Cna Bologna, Claudio Pazzaglia, e da Cristina Tullini, presidente Cna area terre di Pianura. A festeggiare, insieme a Marco Bonaga, sua moglie Patrizia, tecnico ortopedico, e le dipendenti Lisa e Rossella. "L’azienda è stata creata da mia madre Iole nel 1956 – spiega Bonaga –. All’inizio realizzavamo busti, sottovesti e reggiseni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ortopedia Luppi, un viaggio lungo 70 anni

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