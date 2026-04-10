Vernaccia di San Gimignano Un viaggio lungo 750 anni

La Vernaccia di San Gimignano è un vino bianco toscano che nel 2026 festeggerà 750 anni di storia. La sua produzione ha radici antiche e documentate, risalenti al XIII secolo. Questa denominazione è tra le più antiche d’Italia e ha mantenuto nel tempo le caratteristiche tradizionali di produzione. La storia del vino si intreccia con quella della zona, dove ancora oggi si coltivano le uve e si vinifica seguendo metodi tramandati di generazione in generazione.

C’è un vino bianco toscano che nel 2026 compie due volte gli anni. La Vernaccia di San Gimignano festeggia insieme, infatti, i 750 anni dalla sua prima citazione documentata (con fonti che risalgono addirittura al 1276 come riportano gli antichi registri comunali della splendida città medievale nella provincia senese, ndr) e i 60 anni dalla prima Denominazione di Origine Controllata mai assegnata in Italia. E le lancette dell’orologio del tempo tornano indietro fino a quel 3 marzo 1966, data storica messa nero su bianco sull’apposito decreto. Un primato assoluto perché nessun altro vino italiano può vantare una tale referenza. Due ricorrenze che, all’unisono, testimoniano una continuità davvero rara nel panorama enologico nazionale: da un registro contabile del Duecento fino agli scaffali di mezzo mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vernaccia di San Gimignano. Un viaggio lungo 750 anni Leggi anche: La "Doc" più antica d’Italia. E’ la Vernaccia di San Gimignano San Gimignano celebra l’arte contemporanea di Antony GormleySan Gimignano (Siena), 25 gennaio 2026 - Il 26 gennaio, alle ore 17, il complesso museale di Santa Chiara, a San Gimignano, ospiterà la proiezione di... Temi più discussi: Vernaccia di San Gimignano. Un viaggio lungo 750 anni; Vinitaly, vetrina per la Toscana del vino. Centinaia gli espositori a Verona; La Toscana del Sud al Vinitaly. Qualità per riaccendere i mercati; San Gimignano, letture per grandi e piccini tra fiabe e testimonianze. Vernaccia di San Gimignano, la regina bianca che sfida la crisi del vinoIntriganti le ipotesi dell’etimo. Secondo alcuni, potrebbe derivare da vernus, cioè inverno, così indicando la resistenza varietale ai rigori invernali; oppure da vernaculus, termine tardo latino con ... italiaatavola.net Le migliori Vernaccia di San Gimignano in 5 etichette al di sotto di 20 euro secondo il Gambero RossoLa Vernaccia probabilmente prende il nome dal latino vernaculum, che vuol dire del posto, nativo. Questo spiegherebbe la molteplicità di uve alle quali ci si riferisce con questo nome. Qui ci ... gamberorosso.it Buonasera a tutti!! We are delighted to share that Benedetta Fenzi and @angelica_fenzi will be at VINITALY in Verona this year! You can find us from the 12th- 15th of April at the Consorzio della Vernaccia di San Gimignano pavillon, Hall 9 – Stand C14–7. It w - facebook.com facebook