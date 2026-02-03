A Pozzuoli apre un nuovo parco giochi senza barriere. L’amministrazione comunale ha realizzato un’area verde accessibile a tutti i bambini, anche a quelli con diverse abilità. Lo spazio permette ai piccoli di giocare insieme, senza ostacoli o limitazioni. L’obiettivo è offrire a ogni bambino la possibilità di divertirsi e socializzare in piena libertà.

Un’area giochi inclusiva e accessibile per garantire il diritto al gioco a tutti i bambini.. L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie attività, ha inteso promuovere la realizzazione di un’area a verde attrezzato che consenta a tutti i bambini, indipendentemente dalle proprie abilità fisiche e motorie, di giocare insieme, in piena libertà e senza alcuna barriera. Il Parco Senza Frontiere rappresenta infatti un esempio concreto di inclusione reale, dove il diritto al gioco diventa accessibile a tutti. Il progetto, proposto dall’Associazione “ Parco Senza Frontiere “, è stato realizzato grazie a un finanziamento misto: in parte attraverso una sottoscrizione pubblica e, per la quota principale, con il sostegno del Comune di Pozzuoli, che conferma il proprio impegno nella creazione di spazi pubblici inclusivi e accessibili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pozzuoli, nasce il parco senza frontiere: giochi inclusivi per tutti i bambini

Approfondimenti su Pozzuoli Parco Senza Frontiere

A Casagiove, via XXV Aprile, i bambini non possono più usufruire del parco giochi, che è stato recentemente smantellato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pozzuoli Parco Senza Frontiere

Argomenti discussi: Il gioco diventa davvero per tutti: a Pozzuoli nasce il primo parco inclusivo; A Pozzuoli nasce il Parco Senza Frontiere: un modello di inclusione e accessibilità; Domenica al museo 1° febbraio 2026: tutti i luoghi ad ingresso gratuito a Napoli e in Campania; Musei gratis a Napoli e in Campania il 1° febbraio 2026 per la Domenica al Museo.

Ogni evento importante nasce da una scelta consapevole. Uno spazio che accoglie, un team che ascolta, un risultato che parla da sé. Questo può essere il tuo punto di partenza. Villa Alfonso Via S. Gennaro Agnano, 86 Pozzuoli (NA) +39 081762274 - facebook.com facebook