Pozzuoli nasce il parco senza frontiere | giochi inclusivi per tutti i bambini

Da puntomagazine.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pozzuoli apre un nuovo parco giochi senza barriere. L’amministrazione comunale ha realizzato un’area verde accessibile a tutti i bambini, anche a quelli con diverse abilità. Lo spazio permette ai piccoli di giocare insieme, senza ostacoli o limitazioni. L’obiettivo è offrire a ogni bambino la possibilità di divertirsi e socializzare in piena libertà.

Un’area giochi inclusiva e accessibile per garantire il diritto al gioco a tutti i bambini.. L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie attività, ha inteso promuovere la realizzazione di un’area a verde attrezzato che consenta a tutti i bambini, indipendentemente dalle proprie abilità fisiche e motorie, di giocare insieme, in piena libertà e senza alcuna barriera. Il Parco Senza Frontiere rappresenta infatti un esempio concreto di inclusione reale, dove il diritto al gioco diventa accessibile a tutti. Il progetto, proposto dall’Associazione “ Parco Senza Frontiere “, è stato realizzato grazie a un finanziamento misto: in parte attraverso una sottoscrizione pubblica e, per la quota principale, con il sostegno del Comune di Pozzuoli, che conferma il proprio impegno nella creazione di spazi pubblici inclusivi e accessibili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

