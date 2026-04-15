Dà fuoco a un gatto e lo cucina orrore a La Spezia

In provincia di La Spezia, un uomo di nazionalità nigeriana è stato accusato di aver ucciso un gatto e di averlo poi dato alle fiamme. Le autorità stanno indagando sul caso, che ha suscitato sdegno tra la popolazione locale. Al momento, non sono stati resi noti dettagli ulteriori sulle circostanze dell’accaduto o sulle eventuali motivazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Orrore in provincia di La Spezia, dove un uomo di nazionalità nigeriana avrebbe ucciso e dato fuoco a un gatto per mangiarlo. È successo questo pomeriggio al parco di Crociata a Sarzana. A commentare l'episodio è l'assessore alla Sicurezza Stefano Torri, che su Facebook scrive: "Quanto accaduto oggi pomeriggio nel parco di Crociata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Uccide gatto e lo cucina nel parco pubblico: arrivano i carabinieri, bloccato un uomoSarzana, 15 aprile 2026 – Lo hanno visto armeggiare intorno a una sorta di barbecue di fortuna e hanno capito. Leggi anche: Orrore a Parigi: uccide il suo inquilino dopo una lite poi lo fa a pezzi e ne cucina una parte Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Riapre il sottopasso Spezia a Torino, ma scattano nuovi stop: tre gallerie chiuse (in settimana) per manutenzione; Paleofestival 2026 a La Spezia: l’archeologia dà spettacolo tra laboratori e conferenze; Calcio Serie B – Il Mantova sbanca il Picco di La Spezia: vittoria per 0-2; Volata da cardiopalma: per il Mantova domenica un mezzo match point. Choc in provincia di La Spezia. Un uomo, originario della Nigeria, ha ucciso un gatto per cucinarlo in un parco pubblico. É stato fermato dai carabinieri intervenuti dopo le chiamate di alcun facebook Angelo Molinari a Radio Picco: “Portai allo Spezia Volpi dopo il fallimento. Ora teniamoci stretti Roberts” x.com