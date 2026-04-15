Recentemente, la Francia ha trasferito 129 tonnellate di oro da New York a Parigi, segnando un movimento rilevante nel settore. Questo spostamento si aggiunge ad altre operazioni simili portate avanti in modo discreto nelle ultime settimane. Nel frattempo, si osserva un aumento della fiducia nei confronti degli Stati Uniti come punti di riferimento nell’ambito dell’ordine finanziario internazionale.

Negli ultimi mesi si registra un segnale significativo sul fronte della fiducia negli Stati Uniti come garanti dell’ordine finanziario globale. La Francia ha infatti avviato il trasferimento di 129 tonnellate di oro della Banque de France dai caveau della Federal Reserve di New York a Parigi. Un’operazione che, pur senza dettagli ufficiali sulle modalità, viene letta come una scelta strategica di rafforzamento della sovranità finanziaria nazionale, in un contesto internazionale segnato da tensioni e ridefinizione degli equilibri economici.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Oro a casa: la Francia riporta 129 tonnellate da New York a Parigi

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