Un’operazione di grande portata ha coinvolto una quantità significativa di oro proveniente dagli Stati Uniti e trasferita alla Banca di Francia. Si tratta di 129 tonnellate di metallo prezioso, con il trasferimento che ha attirato l’attenzione nel settore finanziario. La movimentazione di oro tra le due nazioni è stata confermata senza dettagli sui motivi ufficiali o sulle modalità dell’operazione.

“Nulla è cambiato attraverso i secoli. Chi detiene l’oro detiene il potere”. Questa celebre massima coniata da Alessandro Morandotti, celebre autore di aforismi, spiega il ritrovato interesse di molti attori finanziari per il pregiato metallo. La Banca di Francia ha venduto tutto l’oro di sua proprietà custodito presso i caveau della Federal Reserve di New York e, al contempo, ne ha acquistate altrettanto di primissima qualità che sarà conservato all’ombra della Torre Eiffel. Sebbene tale comportamento abbia apparentemente un valore squisitamente finanziario, in realtà è densa di significato politico e niente esclude che altre banche nazionali possano emulare quanto fatto oltralpe.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Colpo grosso alla Banca di Francia: 129 tonnellate d’oro via dagli Usa per la sovranità economica

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