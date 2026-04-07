Cécile Kohler e Jacques Paris tornano in Francia | Macron riporta a casa i due francesi detenuti in Iran in vista di un possibile attacco Usa

Dopo più di tre anni di detenzione in Iran, Cécile Kohler e Jacques Paris sono stati rimpatriati e stanno tornando in Francia. La notizia arriva mentre il governo francese ha confermato il trasferimento dei due cittadini, senza fornire dettagli aggiuntivi. La loro liberazione è avvenuta in un momento in cui si ipotizzano possibili azioni militari degli Stati Uniti nella regione.

Dopo oltre tre anni di detenzione in Iran, Cécile Kohler e Jacques Paris sono in viaggio verso la Francia. L’annuncio ufficiale è arrivato dal presidente Emmanuel Macron con un post su X, «Cécile Kohler e Jacques Paris sono liberi e in viaggio verso il territorio francese». La notizia mette fine a un caso diplomatico iniziato il 7 maggio 2022, quando i due furono arrestati a Teheran con l’ accusa di spionaggio e portati nel carcere di Evin. Arresto, accuse e condanne. Cécile Kohler, 40 anni, insegnante di lettere moderne, e Jacques Paris, 70 anni, professore di matematica in pensione, erano in Iran per un viaggio turistico quando le autorità li hanno fermati, accusandoli di spionaggio nel 2022. 🔗 Leggi su Open.online

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