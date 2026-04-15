Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuove critiche alla leader italiana, definendola “negativa” in un suo recente intervento. Si tratta dell’ultimo segnale di dissenso tra i due, dopo una serie di divergenze pubbliche. La polemica ha attirato l’attenzione dei media italiani e internazionali, accentuando le tensioni tra le due figure politiche. La relazione tra Trump e Meloni sembra attraversare un momento di confronto aperto.

Un nuovo attacco, che dimostra la frattura – apparentemente insanabile – tra Donald Trump e Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio sembra ormai aver perso quello che era il suo miglior alleato. O, almeno, lei sperava che lo fosse, dopo l’ultimo anno e mezzo speso a provare in ogni modo a non irritare e non contraddire il presidente degli Stati Uniti. Secondo Trump, che torna a parlare di Meloni in un’intervista a Fox News, la presidente del Consiglio “è stata negativa”. Tanto che per il presidente degli Stati Uniti ormai non ci sono più i rapporti che c’erano prima con tutti i Paesi che non sono intervenuti direttamente in Iran. Quindi, sostanzialmente, nessuno.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ormai Meloni è la nuova nemica di Trump, nuovo attacco del presidente Usa: “È stata negativa”

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