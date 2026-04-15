Negli ultimi tempi, il panorama politico di alcuni paesi vede i socialisti magiari senza seggi parlamentari, mentre le cancellerie di centrosinistra esprimono apprezzamento per il nuovo leader, considerato più europeista e in linea con le posizioni delle istituzioni comunitarie. Questa dinamica si inserisce in un contesto in cui molti partiti a sinistra appoggiano le politiche dell’Unione Europea, anche senza una rappresentanza elettorale diretta.

Fortunatamente, per ora, Peter Magyar sta confermando la linea di Orbán pressoché su tutto - anche perché dire che il gas e la benzina «non servono» è una roba per chi si era preso la «Tesla a rate» -, ed è proprio qui che si apre la riflessione sulla sinistra che esulta quando in Ungheria si è formato il Parlamento più a destra della sua storia. I conservatori si aggiudicano 138 seggi su 199, l’opposizione ai conservatori la fanno i sovranisti di Orbán con 55 seggi, l’estrema destra se ne aggiudica 7 e la sinistra ungherese evapora verso l’1% con zero seggi. In questo contesto la sinistra italiana, ed europea in generale, si dichiara...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ormai la sinistra è solo dire sì all’Ue

Come sono cambiate la Destra e la Sinistra

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