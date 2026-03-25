Il referendum sulla giustizia promosso dal Governo è stato respinto dagli elettori, secondo quanto annunciato dalle autorità competenti. Il senatore di Fratelli d’Italia ha commentato che questa sconfitta rappresenta una possibilità persa, e ha osservato che la sinistra si è unita soltanto nel rifiuto, senza proporre alternative concrete. La consultazione si è conclusa con una vittoria per il fronte che si opponeva alla riforma.

Sergio Rastrelli, senatore di Fratelli d’Italia, il referendum proposto dal Governo è risultato sconfitto nelle urne. Che significato ha questo risultato? «Il significato nitido ma improprio della resistenza al cambiamento. E lo spreco di un’occasione irripetibile. A ben vedere, la conferma della riforma varata dal Parlamento avrebbe, a nostro avviso, permesso di rafforzare lo spirito costituzionale, attualizzandolo, e realizzato le dinamiche del giusto processo. Per noi, valorizzare una giurisdizione responsabile, finalmente libera dal mortificante giogo delle correnti, avrebbe consentito il riallineamento dell’Italia rispetto alle più evolute democrazie rappresentative d’Europa e del mondo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Referendum giustizia, Rastrelli: «Chance sprecata, la sinistra si unisce solo per dire no»

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