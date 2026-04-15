Orio al Serio | i servizi extra-aeroportuali esplodono +150%

Negli ultimi mesi, i servizi extra-aeroportuali dell'aeroporto di Orio al Serio hanno registrato un aumento del 150%. La gestione dell'aeroporto ha portato a una modifica significativa, spostando l'attenzione dalle attività legate ai voli ai servizi commerciali. Questa trasformazione ha comportato un cambio di focus nella strategia operativa e nelle entrate dell'aeroporto.

La gestione aeroportuale di Orio al Serio ha completato una trasformazione strutturale che sposta il baricentro economico della SACBO dalle piste ai servizi commerciali. I dati dell’ultimo bilancio evidenziano come gli incassi generati da negozi, ristoranti e parcheggi abbiano raggiunto i 72.833.513 euro nel 2025, segnando un balzo del 150% rispetto ai 29.374.623 euro registrati dieci anni fa. Questa evoluzione non è solo un dato contabile, ma il risultato di una strategia che punta a rendere lo scalo bergamasco un hub di servizi integrati. Con un volume di passeggeri che ormai supera i 17 milioni, la capacità di monetizzare l’attesa del volo è diventata fondamentale per la solidità finanziaria della società gestrice.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orio al Serio: i servizi extra-aeroportuali esplodono (+150%) Leggi anche: Incidente all’alba a Orio al Serio: grave un 23enne Leggi anche: Orio al Serio, l’arrivo del treno cambia la viabilità