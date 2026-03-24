Incidente all’alba a Orio al Serio | grave un 23enne

Orio al Serio. Grave incidente all’alba di martedì 24 marzo in via delle Industrie: secondo le prime informazioni nello scontro tra un’auto e una moto un ragazzo di 23 anni avrebbe riportato ferite molto serie, tanto da dover ricorrere a un trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto, poco prima delle 6, sono intervenuti i carabinieri di Bergamo, un’ambulanza della Croce Bianca e un’auto medica: dopo le prime cure prestate sul luogo del sinistro, il giovane è stato portato in ospedale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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