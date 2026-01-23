Orio al Serio l’arrivo del treno cambia la viabilità

L’arrivo del treno a Orio al Serio influenzerà la viabilità locale. Il progetto prevede la chiusura dello svincolo sulla Nuova Cremasca fino a fine marzo, per permettere l’ampliamento e la creazione di un secondo fornice dedicato ai binari. Questa modifica è necessaria per garantire lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie e migliorare i collegamenti nella zona.

IL PROGETTO. Sulla Nuova Cremasca chiuso fino a fine marzo lo svincolo per lo scalo. Servirà un secondo fornice per fare spazio ai binari. «Situazione critica nei prossimi mesi, per ridurre i disagi serve più informazione». Un cartello e una fila di guardrail comparsi all’improvviso lungo la carreggiata sulla Nuova Cremasca. Così, nel giro di poche ore, la viabilità verso l’aeroporto di Orio al Serio ha iniziato a cambiare volto. Da un paio di giorni è infatti chiusa l’uscita in direzione dello scalo per chi proviene da Zanica verso la città; una chiusura destinata a restare in vigore fino al 31 marzo, primo tassello di una serie di modifiche che accompagneranno la realizzazione del collegamento ferroviario con l’aeroporto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

