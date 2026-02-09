Orienteering a scuola parte il progetto sportivo tra mappe e natura | i dettagli

Questa mattina a Ferrara è partito un nuovo progetto di orientamento sportivo nelle scuole. La polisportiva Masi di Casalecchio di Reno ha presentato l’iniziativa, che prevede l’uso di mappe e attività all’aperto, coinvolgendo studenti e insegnanti. L’obiettivo è far conoscere ai ragazzi il mondo dell’orienteering e promuovere l’attività fisica tra i più giovani.

La polisportiva Masi di Casalecchio di Reno, in collaborazione con il Comune di Ferrara, ha presentato nella mattina di lunedì 9 il progetto di 'Orienteering' nelle scuole della città estense. L'iniziativa rientra nel percorso di 'Scuola attiva' promosso dal Ministero dello Sport e dal Ministero.

