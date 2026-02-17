Scherma Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa | da giovedì 19 a domenica 22 febbraio

La Coppa del Mondo Paralimpica di scherma a Pisa è stata confermata, con i tornei che si svolgeranno da giovedì 19 a domenica 22 febbraio. L’evento si tiene quest’anno per l’11ª volta e porterà a Firenze numerosi atleti provenienti da diversi paesi, pronti a sfidarsi sui campi di gara all’interno del palazzetto dello sport vicino alla Torre Pendente.

E' tutto pronto per l'11^ edizione della "classicissima" di scherma in carrozzina all'ombra della Torre Pendente. È ormai una classicissima della scherma in carrozzina internazionale, orgoglio e punto fermo di tutto il movimento italiano: la Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa è pronta a mandare in scena la sua 11^ edizione. L'appuntamento è da giovedì 19 a domenica 22 febbraio sulle pedane dl PalaCus, per uno spettacolo d'agonismo che coinvolgerà quasi 400 atleti partecipanti in rappresentanza di 29 Paesi. Grandi numeri per la tappa affidata all'esperienza organizzativa dell'US Pisascherma che, con il supporto della FIS, del Comune di Pisa, dell'Università e di tanti altri preziosi partner, porta ancora una volta in Italia una delle tappe più apprezzate del circuito iridato di World Abilitysport Para Fencing.

