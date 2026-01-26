Vigili fuoco a Venezia Viminale | Entro prossimo anno fine carenze organico

Il Ministero dell'Interno ha annunciato che entro il prossimo anno le carenze di organico dei Vigili del Fuoco a Venezia saranno sanate attraverso l'assegnazione di nuovi posti, con procedure di selezione mirate e formazione professionale. Prisco ha confermato la disponibilità per l’indennità accessoria specifica, sottolineando l'importanza di un accordo per finalizzare le risorse necessarie. L’obiettivo è garantire un servizio più efficace e adeguato alle esigenze del territorio.

Prisco: Indennità accessoria specifica? Noi pronti, ma serve accordo. Venezia. "Entro il prossimo anno le eventuali carenze di organico verranno sanate per il ruolo dei Vigili del fuoco con la copertura di posti messi a bando per la sede di Venezia dalla 'Procedura di selezione interna per la copertura di 45 posti per l'accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione del brevetto nautico di coperta'". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco rispondendo alle domande di Ettore Rosato (Azione) su vari problemi dei Vigili del fuoco di Venezia.

