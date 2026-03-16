Mobilità docenti vincoli e non solo | chi può presentare la domanda QUESTION TIME con Pizzo Uil Scuola Rua LIVE Martedì 17 marzo alle 14 | 30

Da orizzontescuola.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 16 marzo è aperto il periodo per presentare le domande di mobilità dei docenti. Il Question Time con Pizzo, rappresentante della Uil Scuola Rua, è programmato in diretta martedì 17 marzo alle 14:30. La discussione si concentrerà sui vincoli e le modalità di presentazione, coinvolgendo chi può partecipare e i dettagli pratici della procedura.

Da lunedì 16 marzo inizia il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l’istanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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