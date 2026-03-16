Mobilità docenti vincoli e non solo | chi può presentare la domanda QUESTION TIME con Pizzo Uil Scuola Rua LIVE Martedì 17 marzo alle 14 | 30

Da lunedì 16 marzo è aperto il periodo per presentare le domande di mobilità dei docenti. Il Question Time con Pizzo, rappresentante della Uil Scuola Rua, è programmato in diretta martedì 17 marzo alle 14:30. La discussione si concentrerà sui vincoli e le modalità di presentazione, coinvolgendo chi può partecipare e i dettagli pratici della procedura.

Da lunedì 16 marzo inizia il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l’istanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30Da lunedì 16 marzo inizia il periodo per l'inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Una raccolta di contenuti su Uil Scuola Rua Temi più discussi: Mobilità 2026/27: cambiano le deroghe ai vincoli. Figli fino a 14 anni, escluso il ricongiungimento al genitore over 65; Mobilità 2026/27: pubblicata l’Ordinanza. Domande al via dal 16 marzo (SCHEDA); Mobilità ridotta? Molti docenti punteranno sulle GPS per avvicinarsi alla famiglia, continuità didattica a rischio. Il punto di Vannini (UIL Scuola); ATA: 50,3 milioni di euro per la formazione del personale, D'Aprile: Valuteremo la questione nel merito e soprattutto in che modo queste risorse verranno distribuite e utilizzate dalle scuole. VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30Da lunedì 16 marzo inizia il periodo per l'inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l'istanza. orizzontescuola.it Contratto Integrativo (CCNI) mobilità Docenti e ATA 2025 2028 firmato: ecco il testo Pdf e cosa prevedeE' stato firmato in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità Scuola per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28. Ecco il testo Pdf del Contratto, tutte le novit ... ticonsiglio.com UIL Scuola Rua Agrigento Sede di Ribera - facebook.com facebook A margine di Fiera Didacta Italia, il segretario generale nazionale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, ha illustrato ai microfoni di Orizzonte Scuola il significato della presenza del sindacato all’interno della manifestazione. x.com