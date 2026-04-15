Francesco Ordine commenta apertamente la situazione attuale del Napoli, sottolineando che è necessario comunicare la verità ai tifosi. La sua analisi si basa su fatti concreti e si concentra sui dettagli più rilevanti della squadra in questa fase. Ordine non fa commenti emotivi, ma si limita a descrivere con chiarezza la realtà del momento, evidenziando le questioni più urgenti e i dati disponibili.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Francesco Ordine non usa mezzi termini e analizza senza filtri il momento del Napoli. Intervenuto a Il Bello del Calcio su Televomero, il giornalista ha espresso un giudizio netto tra polemiche sugli infortuni, rendimento e singoli. «Io divento matto – ha detto Ordine – prima gli infortuni sono colpa di Conte, poi quando rientrano è sempre colpa sua. Qui bisogna mettersi d’accordo». Una critica diretta al dibattito che si è creato attorno alla stagione azzurra. Secondo Ordine, come emerso su Televomero, il punto chiave è stato il rendimento contro squadre come il Parma: «Il Como contro l’Inter non si è comportato come il Parma.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ordine: “Lukaku ha ragione. Bisogna raccontare verità ai tifosi”

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