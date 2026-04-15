ora trump attacca meloni

Ora Trump ha rivolto critiche a Meloni, definendola una persona eccezionale e una grande leader. La sua attuale posizione contrastava con le lodi pronunciate un anno fa, quando si riferiva alla leader italiana come a una figura di rilievo. La discussione pubblica tra i due si è riaccesa in un momento di tensione politica internazionale, attirando l’attenzione dei media sui rapporti tra le loro rispettive fazioni.

"Una persona eccezionale", "una grande leader". Era la primavera di un anno fa e Giorgia Meloni veniva ricevuta con grande cordialità alla Casa Bianca, al culmine di quella "very special relationship" che si era nutrita di parola in parola, di battuta in battuta, fin dal primo incontro, a Parigi, a margine della riapertura della cattedrale di Notre Dame. "Meloni è piena di energia, è fantastica" aveva detto allora, dopo il colloquio all’Eliseo e conoscendola pochissimo, Donald Trump, presidente eletto ma non ancora in carica. E poi via, di complimento in complimento, senza lesinare neppure su quelli estetici – "chi è questa donna?. è bellissima", fu il siparietto-show al vertice di Sharm el-Sheikh –, tutti declinati al massimo grado, tutti superlativi, come si conviene a una "very special relationship".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump attacca Meloni: “Mi sbagliavo su di lei”

Trump unchained, attacca il Papa e MeloniFirenze, 15 aprile 2026 – È davvero senza precedenti l’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, trattato alla stregua di un qualsiasi politico woke.

Trump attacca Meloni: “Scioccato, pensavo avesse coraggio”Donald Trump torna a criticare apertamente l’Italia e, in particolare, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.