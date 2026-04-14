Trump attacca Meloni | Scioccato pensavo avesse coraggio

L’ex presidente statunitense ha rivolto nuove critiche all’Italia e alla sua premier, affermando di essere rimasto scioccato e di aver pensato che avesse più coraggio. Le sue parole si aggiungono a una serie di dichiarazioni pubbliche in cui ha espresso insoddisfazione nei confronti delle scelte politiche italiane, senza fornire ulteriori dettagli o commenti.

Donald Trump torna a criticare apertamente l’Italia e, in particolare, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente americano esprime giudizi durissimi sull’atteggiamento del governo italiano nella crisi in Medio Oriente, dichiarandosi “scioccato” dalla linea adottata da Roma e mettendo in discussione la leadership della premier. Le accuse sulla crisi energetica e sul Golfo. Trump contesta soprattutto la scelta dell’Italia di non partecipare attivamente alle operazioni legate allo Stretto di Hormuz e alla gestione della crisi energetica. Secondo il presidente americano, l’Italia starebbe beneficiando indirettamente dell’azione degli Stati Uniti senza contribuire in modo concreto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump attacca Meloni: “Scioccato, pensavo avesse coraggio” Trump: «Scioccato da Meloni. Mi sbagliavo su di lei, non vuole aiutarci» Trump contro Meloni: “Scioccato dalla premier, pensavo avesse coraggio”. Poi attacca ancora il Papa: “Dovrebbe tacere sulla guerra in Iran, non capisce”È un Donald Trump senza freni quello che parla al Corriere della Sera a cui ha concesso una breve intervista in esclusiva. Trump al Corriere, 'scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio'"Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato": lo afferma Donald Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera.