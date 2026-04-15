Ora il nostro lago è anche un pasticcino a Arona nasce Sipario | la ricetta

Nel Novarese è nato il primo pasticcino al sapore di teatro. Arona Città Teatro, in collaborazione con pasticceria Marietta di Arona, ha presentato "Sipario". I suoi ingredienti? Una frolla croccante, una morbida confettura di mirtilli, una gustosa crema di riso nero e una golosa cialda di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Si parla di: Sipario, il primo pasticcino al sapore di teatro.

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