Durante questa campagna elettorale sono stati utilizzati nuovi metodi di promozione, tra cui spot elettorali trasmessi su piattaforme come Pornhub e Tinder. Si tratta di iniziative che hanno attirato l’attenzione per l’originalità rispetto ai canali tradizionali. Questi metodi sono stati adottati dal candidato di un partito politico, portando le attività di propaganda in ambienti poco convenzionali. La scelta ha suscitato interesse e discussioni tra gli osservatori.

In campagna elettorale se ne vedono di tutti i colori, ma ai comizi portati avanti su piattaforme quali Pornhub e Tinder non ci eravamo ancora arrivati. Ad avere l'idea è stato il 30enne Paride Paci, consigliere comunale uscente e candidato del centrosinistra a Chieti. Il giovane politico ha scelto un metodo tutto suo per accaparrarsi voti, andando a promuovere la sua candidatura su siti come Hinge, Tinder e Pornhub. Del resto, canali come Facebook, Instagram e X sono ormai fin troppo sdoganati. Meglio cercare consensi anche in territori non ancora esplorati. Da qui l'idea di approdare anche su altre piattaforme che, a onor del vero, sono molto frequentate e possono garantire un importante bacino di voti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ora gli spot elettorali si fanno su Pornhub e Tinder: la trovata del candidato Pd

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