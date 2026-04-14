Il candidato Pd di Chieti che cerca voti su Pornhub e Tinder lo spot elettorale | Vuoi qualcosa di eccitante?

Un candidato del Partito Democratico di Chieti ha lanciato una campagna elettorale utilizzando piattaforme online come Pornhub, Tinder e Hinge. Il suo spot pubblicitario invita gli utenti a cercare qualcosa di eccitante, con un messaggio che si rivolge direttamente alle persone che navigano su questi siti. La strategia ha attirato l'attenzione sui social media e ha suscitato discussioni tra gli osservatori politici locali.

Dalle piazze ai social, fino alle dating app e i siti per adulti. Il candidato del Partito democratico a Chieti, Paride Paci, ha deciso di fare campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, puntando su Pornhub, Tinder e pure Hinge. L’obiettivo, fa sapere, è quello di intercettare il consenso degli elettori attraverso canali di comunicazione alternativi a quelli tradizionali. Agli utenti collegati su Pornhub, uno dei siti più visitati a livello nazionale, viene mostrato uno spot elettorale prima della fruizione dei contenuti: « Vuoi qualcosa di davvero eccitante? Clicca qui sotto e scopri cosa ho in mente per la nostra città».🔗 Leggi su Open.online Chieti, il candidato sindaco Pd fa campagna su PornHub: "Vuoi qualcosa di eccitante?""Vuoi qualcosa di davvero eccitante? Clicca qui sotto e scopri cosa ho in mente per la nostra città". Spot elettorale sul sito hot, il candidato dem spiazza Chieti. La strategia di Paride Paci per la città: "Vuoi qualcosa di davvero eccitante?"Dalle piazze alle app di incontri fino al sito per adulti: a Chieti la campagna elettorale del candidato del Pd Paride Paci sposa una strategia di...