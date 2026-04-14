Un candidato del Partito Democratico ha deciso di utilizzare piattaforme come Tinder e Pornhub per promuovere la propria candidatura. Dalle manifestazioni pubbliche alle pubblicità online, il suo obiettivo è raggiungere gli elettori attraverso canali diversi dal tradizionale. La strategia ha attirato l’attenzione sui media e sollevato discussioni sul modo in cui i politici si presentano e comunicano con il pubblico. La campagna si svolge in un contesto di crescente digitalizzazione della comunicazione politica.

“Vuoi qualcosa di davvero eccitante? Clicca qui sotto e scopri cosa ho in mente per la nostra città” A svelare quella che appare una novità assoluta in Italia è Il Centro. “Da oggi, chiunque si colleghi da Chieti al celebre portale per adulti verrà intercettato da un annuncio prima di poter avviare il video prescelto”. Nel 2019, ricorda il quotidiano abruzzese, ci fu un precedente in Danimarca con l’esponente di un partito di centrodestra in corsa per le politiche. “Dammi 10 secondi e poi puoi tornare a farti deludere dalle Dating App” dice Paci nel suo spot; una campagna che costa complessivamente tra i 300 e i 350 euro e che lui ha scelto perché ritiene necessario un approccio trasversale: “Credo che oggi sia fondamentale avere una strategia di comunicazione che vada a toccare diversi piani.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Dai comizi alle app, candidato Pd punta su Tinder e Pornhub

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Il Pd punta al sondaggio . Il prossimo candidato potrà essere scelto dai cittadini"Ancora una volta stiamo assistendo all’ennesimo teatrino del Partito Democratico e della sindaca Arrighi e la sua amministrazione".