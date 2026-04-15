Opi donato un nuovo defibrillatore alla Croce Bianca dopo l’incendio dell’ambulanza

Un nuovo defibrillatore è stato consegnato alla Croce Bianca di Arezzo, poche settimane dopo l’incendio che aveva danneggiato un’ambulanza. L’operazione si è svolta in un giorno di pioggia, senza altre particolarità. La donazione è stata annunciata dall’Organizzazione di volontariato locale, che ha specificato come il dispositivo verrà utilizzato per migliorare le risposte in emergenza.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Il cuore batte più forte della pioggia: donato un nuovo defibrillator e alla Croce Bianca dopo l’incendio dell’ambulanza. Nemmeno la pioggia battente ha fermato la solidarietà ad Arezzo. In un pomeriggio segnato dal maltempo, ma illuminato da un grande spirito civile, la sede della Croce Bianca di Arezzo, in via dell’Anfiteatro, ha ospitato un momento di profonda commozione: la consegna ufficiale di un nuovo defibrillatore, donato congiuntamente dall'azienda Ardi Garden di Artan Nuredini e da Opi Arezzo (Ordine delle Professioni Infermieristiche). Il gesto nasce per rispondere tempestivamente a una ferita ancora aperta: il grave incendio che, lo scorso 4 aprile 2026, ha distrutto un’ambulanza della Croce Bianca mandando in cenere anche le preziose strumentazioni di bordo, fra cui il defibrillatore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Opi, donato un nuovo defibrillatore alla Croce Bianca dopo l’incendio dell’ambulanza Defibrillatore alla Croce Bianca da Opi e Ardi Garden Leggi anche: Un nuovo defibrillatore alla Croce Bianca dopo l’incendio dell’ambulanza Solidarietà dopo l’incendio di un mezzo della Croce Bianca: Opi e Ardi Garden donano un nuovo defibrillatore alla Croce BiancaArezzo, 13 aprile 2026 – Un gesto concreto per ripartire e garantire la sicurezza della comunità.