Un nuovo defibrillatore alla Croce Bianca dopo l’incendio dell’ambulanza

Nonostante il maltempo, ad Arezzo si è svolta la cerimonia di consegna di un nuovo defibrillatore presso la sede della Croce Bianca, situata in via dell’Anfiteatro. L’evento si è tenuto in un pomeriggio caratterizzato da pioggia battente e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti dell’associazione. La consegna è avvenuta in un momento di solidarietà e impegno civico, dopo il recente incendio che aveva coinvolto un’ambulanza dell’organizzazione.

Nemmeno la pioggia battente ha fermato la solidarietà ad Arezzo. In un pomeriggio segnato dal maltempo, ma illuminato da un grande spirito civile, la sede della Croce Bianca di Arezzo, in via dell’Anfiteatro, ha ospitato un momento di profonda commozione: la consegna ufficiale di un nuovo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Defibrillatore alla Croce Bianca da Opi e Ardi Garden Solidarietà dopo l’incendio di un mezzo della Croce Bianca: Opi e Ardi Garden donano un nuovo defibrillatore alla Croce BiancaArezzo, 13 aprile 2026 – Un gesto concreto per ripartire e garantire la sicurezza della comunità. Arezzo: ambulanza Croce Bianca a fuoco, tre volontari leggermente intossicatiUn’ambulanza della Croce Bianca è stata distrutta da un incendio nel pomeriggio in via Anfiteatro, ad Arezzo, mentre rientrava da un intervento.