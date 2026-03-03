Blitz anticamorra a Napoli | operazione contro i clan Contini Mazzarella e Sequino-Savarese

All’alba, forze di polizia e carabinieri hanno avviato un’operazione in sette quartieri di Napoli, mirata ai clan Contini, Mazzarella e Sequino-Savarese. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha portato a perquisizioni e arresti. L’operazione si inserisce in un’azione coordinata contro le attività criminali organizzate presenti nella città.

Maxi operazione anticamorra a Napoli all'alba: Polizia di Stato e Carabinieri in azione in sette quartieri contro i clan Contini, Mazzarella e Sequino-Savarese. Un'ampia operazione anticamorra è in corso a Napoli fin dalle prime luci dell'alba. La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri sono impegnati in un blitz coordinato che ha interessato simultaneamente sette quartieri della città, con l'obiettivo di colpire esponenti di tre clan della criminalità organizzata napoletana. L'operazione è rivolta contro numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino-Savarese, tre delle organizzazioni camorristiche più radicate nel tessuto urbano napoletano. 🔗 Leggi su 2anews.it

