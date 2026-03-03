Maxi operazione anticamorra a Napoli | blitz all’alba contro i clan Contini Mazzarella e Sequino-Savarese

Alle prime luci dell’alba, le forze dell’ordine hanno avviato un’ampia operazione anticamorra a Napoli, coinvolgendo i gruppi criminali dei clan Contini, Mazzarella e Sequino-Savarese. I militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato numerosi controlli e perquisizioni nelle zone ritenute strategiche. L’intervento si è concentrato su attività illecite legate alla criminalità organizzata nel capoluogo campano.

Dalle prime luci dell'alba, Napoli è teatro di una vasta operazione anticamorra condotta congiuntamente dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato. Il blitz, coordinato dalla Procura della Repubblica di Napoli, sta interessando numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino-Savarese, storicamente attivi in diverse aree strategiche della città. Secondo le prime informazioni, il blitz anticamorra avrebbe portato all'esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi, oltre a perquisizioni mirate nei confronti di soggetti ritenuti legati alle organizzazioni criminali coinvolte. L'intervento delle forze dell'ordine si inserisce in un più ampio piano di contrasto alla camorra napoletana, con particolare attenzione alle attività estorsive, al traffico di stupefacenti e al controllo delle piazze di spaccio.