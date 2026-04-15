Operazione all' alba contro il clan Contini | così gestivano il delivery dello spaccio
Questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice, nei confronti di dodici persone coinvolte in attività legate a un clan criminale. Sei sono state portate in carcere, mentre sette sono state sottoposte agli arresti domiciliari. L’operazione è stata condotta all’alba e riguarda presunte attività di gestione dello spaccio attraverso un sistema di consegne a domicilio.
Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, con sei persone in carcere e sette agli arresti domiciliari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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