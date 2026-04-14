Operatore ecologico aggredito brutalmente | ricoverato per traumi cranici e facciali

Nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile, un operatore ecologico è stato aggredito con violenza durante il lavoro. L’uomo, impiegato nei servizi di igiene urbana, ha riportato traumi cranici e facciali ed è stato ricoverato in ospedale. L’incidente si è verificato in un’area urbana e le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda per chiarire i dettagli dell’aggressione.

Un grave episodio di violenza si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile, ai danni di un operatore della Teknoservice, impegnato nei servizi di igiene urbana. L’uomo è stato brutalmente aggredito da uno sconosciuto, successivamente individuato dalle forze dell’ordine, in.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Brutalmente aggredito vicino casa, 43enne ricoverato con prognosi riservataIl pestaggio è avvenuto, presumibilmente a colpi di bastone, venerdì sera, nella periferia sud di Copertino. Leggi anche: Domenica di soccorsi in montagna tra gambe rotte e traumi cranici