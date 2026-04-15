Operaio cade da un' autobotte a Pavullo 43enne ferito ma fuori pericolo

Nel primo pomeriggio di oggi, un operaio di 43 anni è caduto da un'autobotte nel comune di Pavullo nel Frignano. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori. Fortunatamente, il lavoratore è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono state giudicate fuori pericolo. Si tratta dell'ultimo di una serie di incidenti sul lavoro registrati nella zona.

Ancora un incidente sul lavoro nel territorio provinciale. Nel corso del pomeriggio, intorno alle ore 16, un nuovo infortunio si è verificato nel comune di Pavullo nel Frignano, rendendo necessario l'intervento tempestivo della macchina dei soccorsi.Il teatro dell'incidente è stata la sede della.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Mantova, cade da un ponteggio alto 4 metri in un cantiere edile: ferito operaio di 48 anniMantova, 30 gennaio 2026 – Due infortuni sul lavoro in provincia di Mantova nel pomeriggio di oggi, due operai fra i quaranta e i cinquant’anni che... Cade da cinque metri: artigiano operato d’urgenza, non è fuori pericoloRestano gravi le condizioni dell’artigiano di 61 anni precipitato da circa cinque metri di altezza dal solaio di una cascina a Lonato del Garda. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Operaio cade da un ponteggio, incidente sul lavoro a Dolcedo; Operaio cade da un ponteggio in un cantiere a Pizzoli, ferito; Operaio cade da un'autobotte a Pavullo, 43enne ferito ma fuori pericolo; È morto l’operaio di 21 anni caduto da un tetto a Ravenna: non aveva mai ripreso conoscenza. Pizzoli, operaio cade da un ponteggioIncidente sul lavoro in un cantiere nel centro abitato di Pizzoli, in provincia de L'Aquila. Un operaio romeno di 45 anni è precipitato da un ponteggio per cause ancora da accertare. L'uomo ha riporta ... rainews.it Due morti in Puglia per il vento, vittime una 12enne e un operaioAlicia Amoruso, la 12enne morta schiacciata da un grosso pino, stava tornando da scuola quando, in via Gaetano Veneziano, in una zona periferica della città del nord Barese, il tronco sradicato dal ... ansa.it Pizzoli, operaio cade da un ponteggio x.com L'Aquila, operaio 45enne cade da un ponteggio: trauma cranico - facebook.com facebook