Open Weekend | i Colli Bolognesi aprono le porte ai visitatori

I Colli Bolognesi tornano ad aprire le porte ai visitatori con la settima edizione di “Open Weekend”, prevista per il 18 e 19 aprile. L’evento invita a scoprire il territorio e le sue produzioni locali, coinvolgendo diverse generazioni nella co-progettazione delle attività. Durante il fine settimana, saranno accessibili vari siti e iniziative, offrendo un’occasione di approfondimento e conoscenza delle tradizioni e delle eccellenze della zona.

I Colli Bolognesi aprono le porte ai visitatori: ritorna “Open Weekend” sabato 18 e domenica 19 aprile sui Colli Bolognesi ritorna la settima edizione di “Open Weekend”, un intero weekend alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze frutto dalla co-progettazione intergenerazionale tra la.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Canile e Gattile aprono le porte: ecco gli open day di primaveraTornano gli open day al Canile intercomunale e al Gattile di Modena, dove tutte le persone interessate possono visitare le strutture e conoscere gli... Logistica e inclusione: le imprese Alis aprono le porte ai rifugiati. Intesa con il CirAlis e Cir, Consiglio Italiano per i Rifugiati ets hanno siglato una importante Convenzione di collaborazione con l’obiettivo di promuovere e... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Alla scoperta dei Colli, torna Open Weekend; Castelli, vino, sentieri: scatta Open Weekend; Adidas Open Italia: a Riccione 3.000 karateka nel weekend per sfidarsi sui tatami del Playhall; Cosa fare a Pasqua e Pasquetta a Vicenza e provincia. Castelli, vino, sentieri: scatta Open WeekendTrenta iniziative artistico-culturali in due giorni sui Colli: dalle passeggiate alle degustazioni, fino alle visite nelle tenute storiche ... ilrestodelcarlino.it Sabato 18 e domenica 19 aprile torna l'Open Weekend Toyota! Ti aspettiamo nei nostri showroom Finiguerra #finiguerra #toyota #rav4 #osnago #civate #talamona #poggiridenti - facebook.com facebook