Logistica e inclusione | le imprese Alis aprono le porte ai rifugiati Intesa con il Cir

Alis e il Cir, il Consiglio Italiano per i Rifugiati, hanno firmato una convenzione per promuovere iniziative di inclusione nel settore della logistica. Le imprese associate ad Alis si sono impegnate ad aprire le porte a rifugiati, offrendo opportunità di inserimento lavorativo. L’accordo mira a favorire un percorso di integrazione attraverso progetti condivisi e attività dedicate.

Alis e Cir, Consiglio Italiano per i Rifugiati ets hanno siglato una importante Convenzione di collaborazione con l’obiettivo di promuovere e realizzare iniziative congiunte volte a favorire l’inclusione socio-lavorativa di richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e migranti, attraverso percorsi formativi e di inserimento professionale nelle imprese associate. “L’accordo di collaborazione tra Alis e Cir si inserisce nel quadro del nostro impegno associativo per una crescita economica che sia al tempo stesso anche sociale e inclusiva – ha dichiarato il direttore generale di Alis, Marcello Di Caterina – e rappresenta un passo importante per valorizzare le competenze e le potenzialità di persone che cercano una nuova opportunità di vita e di lavoro nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Alis e Cir, insieme per l'inclusione sociale e l'occupazione dei migranti

Turismo, le imprese aprono le porteIl TFP Summit Milano 2026 è un appuntamento dedicato all’incontro tra le imprese del turismo e chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali...

Altri aggiornamenti su Logistica e inclusione le imprese Alis...

Temi più discussi: ITS Move Academy: nasce a Limbiate il polo formativo per logistica e mobilità sostenibile; DSV dona 200 scarpe a NOVE e Città dei Ragazzi; Logistica, Fiorini (Alis): Governo ha ascoltato istanze imprese trasporto; Graziano (Unicef): Logistica per garantire diritti, distribuiti 3 mld vaccini nel mondo.

Inclusione, lavoro e disabilità. Il supporto delle onlus alle impresePromuovere inclusione lavorativa e valorizzare le diversità può diventare una risorsa concreta anche per le aziende. Significa arricchire i ... msn.com

Inclusione che genera futuro: Echo Labs come modello di integrazione nella logisticaIn un settore spesso percepito come freddo, scandito da procedure, rotte e numeri, c’è chi sta dimostrando che la logistica può essere anche un potente motore di coesione sociale. Echo Labs, impresa ... ilgiornale.it

#Bagnoli- Manfredi frena sullo spostamento della colmata: "E' fantascienza logistica" Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

Il corridoio postale Berlino-Mosca: come le sanzioni occidentali vengono aggirate nella logistica invisibile x.com