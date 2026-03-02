Open Day sulla psoriasi in Romagna consulenze e visite gratuite

L’11 marzo, negli ospedali della Romagna, l’AUSL organizza un evento dedicato alla psoriasi, con visite dermatologiche e consulenze gratuite. L’iniziativa fa parte dell'(H) Open Day sulla psoriasi, promosso dalla Fondazione Onda ETS in collaborazione con SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie. Durante la giornata, saranno offerte prestazioni senza costi ai cittadini interessati.

Una giornata di visite dermatologiche e consulenze dedicate alla psoriasi negli ospedali con il Bollino Rosa: l'11 marzo l'AUSL della Romagna aderisce all'(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS in collaborazione con SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie.