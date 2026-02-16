Tlc Gola Open Fiber | Fibra volano di crescita e coesione
Gola di Open Fiber ha spiegato che la diffusione della fibra ottica accelera la crescita economica e favorisce la coesione sociale, richiamando l’attenzione su come le zone più isolate beneficino di infrastrutture moderne. La sua affermazione si basa su ricerche recenti che mostrano come l’accesso alla fibra migliori le opportunità di lavoro e riduca il divario tra città e campagna. In alcune aree, l’installazione di questa tecnologia ha già portato a nuove imprese e servizi digitali più veloci.
Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Gli studi presentati evidenziano come lo sviluppo della fibra abbia un impatto positivo sia dal punto di vista economico che sociale, con particolare riferimento alle aree periferiche e rurali". Queste le parole di Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, in occasione della giornata di lavori dal titolo: 'Fiber Switch On: l'accesso al futuro è adesso', presso l'Università Luiss Guido Carli a Roma. Lo studio di Deloitte ha evidenziato come la diffusione della fibra ottica Ftth (Fiber To The Home, cioè la fibra che arriva fino a casa) generi valore economico, sociale e occupazionale nelle così dette “aree bianche”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Gela, Open Fiber e via Manzoni: Lavori fibra conclusi nel 2021, ma il Comune segnala ancora problemi al manto stradale.
A Gela, i lavori per la posa della fibra ottica sono terminati nel 2021, ma il Comune segnala ancora danni profondi al manto stradale di via Manzoni.
Open Fiber firma il record: 63 Terabit al secondo su lunga distanza. La fibra ottica raggiunge la massima velocità mai registrata in ItaliaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Tlc, Gola (Open Fiber): Fibra volano di crescita e coesioneOpen Fiber ha completato il progetto Bul mettendo a disposizione la fibra in tutti quei territori in cui nessun operatore sarebbe intervenuto a realizzare questa infrastruttura. I dati illustrati ... iltempo.it
Open Fiber, Giuseppe Gola è il nuovo amministratore delegatoGiuseppe Gola, come già anticipato da MF-Milano Finanza, è il nuovo amministratore delegato di Open Fiber, a seguito delle dimissioni dell'uscente Mario Rossetti. Lo ha deciso il consiglio di ... milanofinanza.it
( Paola Cacace) A Scampia la sesta edizione del progetto PCTO di Open Fiber per valorizzare il territorio e i suoi giovani talenti. Gli alunni dell’istituto tecnico industriale «Galileo Ferraris» al centro del dialogo formativo tra scuola e impresa - facebook.com facebook
#OpenFiber aderisce a #milluminodimeno 2026 abbassando di 2 gradi la climatizzazione del proprio edificio di Roma. Un gesto concreto che si inserisce in una strategia più ampia di sostenibilità ambientale, innovazione e responsabilità verso territori e co x.com