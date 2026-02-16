Tlc Gola Open Fiber | Fibra volano di crescita e coesione

Gola di Open Fiber ha spiegato che la diffusione della fibra ottica accelera la crescita economica e favorisce la coesione sociale, richiamando l’attenzione su come le zone più isolate beneficino di infrastrutture moderne. La sua affermazione si basa su ricerche recenti che mostrano come l’accesso alla fibra migliori le opportunità di lavoro e riduca il divario tra città e campagna. In alcune aree, l’installazione di questa tecnologia ha già portato a nuove imprese e servizi digitali più veloci.