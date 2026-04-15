Onda Orange punta su Battaglia | la mossa tattica -sinistra

Il movimento civico Onda Orange ha annunciato il proprio sostegno al candidato sindaco Battaglia per le prossime elezioni a Reggio Calabria. La decisione è stata comunicata con la presentazione delle liste ufficiali, nelle quali sono stati inseriti rappresentanti del movimento nell’area progressista. Questa scelta segna una mossa tattica da parte di Onda Orange, che punta a rafforzare la propria presenza politica in vista del voto.

Il movimento civico Onda Orange ha ufficializzato la propria strategia politica per le prossime consultazioni elettorali a Reggio Calabria, confermando il sostegno al candidato sindaco Battaglia attraverso l’inserimento dei propri rappresentanti all’interno delle liste dell’area progressista. La decisione arriva dopo un periodo di analisi interna seguito alle recenti primarie del centrosinistra, dove la proposta alternativa portata avanti dal gruppo è stata percepita come meno incisiva rispetto alle dinamiche consolidate dei partiti strutturati. L’evoluzione strategica di un progetto nato oltre dodici mesi fa. Per la compagine guidata da Canale, le ultime settimane hanno segnato un passaggio fondamentale nel percorso iniziato più di un anno fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Onda Orange punta su Battaglia: la mossa tattica -sinistra Notizie correlate La Rotta civica di Onda Orange fa tappa sul litorale tra San Gregorio e BocalePer il movimento: "La gestione delle fragilità di questo territorio e chi ha subito danni dalle mareggiate richiedono scelte politiche all'altezza"... Milan-Lazio: Allegri punta su tattica e punti persiSabato 14 marzo 2026, alle ore 12:53, Massimiliano Allegri si prepara a illustrare la strategia del Milan per lo scontro imminente contro la Lazio.