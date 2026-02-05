La Rotta civica di Onda Orange fa tappa sul litorale tra San Gregorio e Bocale

La Rotta civica di Onda Orange arriva sul litorale tra San Gregorio e Bocale a Reggio Calabria. La carovana continua il suo percorso, questa volta facendo tappa tra le spiagge e le strade di quella zona. I partecipanti si sono mossi lungo la costa, coinvolgendo residenti e visitatori. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione di chi vive e lavora in quella parte della città.

Per il movimento: "La gestione delle fragilità di questo territorio e chi ha subito danni dalle mareggiate richiedono scelte politiche all'altezza" Prosegue il viaggio di Onda Orange nel territorio di Reggio Calabria. La Rotta Civica questa volta ha fatto tappa sul litorale compreso tra San Gregorio e Bocale. Le emergenze e le criticità si sono legate nel tempo a lassismo e improvvisazione com'è plasticamente rappresentato dal tratto di costa proprio sotto l'aeroporto reggino. Questa porzione del litorale, sempre più ristretta e sempre più difficile da raggiungere, ospita da anni un'altra celebre incompiuta della città di Reggio.

