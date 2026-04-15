Onda ligure a Milano | 500 cittadini in piazza per sfidare l’UE
Sabato 18 aprile alle 15:00, in piazza Duomo a Milano, si terrà una manifestazione a cui parteciperanno almeno cinquecento cittadini provenienti da tutte le province della Liguria. Il corteo, intitolato
Almeno cinquecento cittadini provenienti da ogni provincia della Liguria si metteranno in viaggio verso Milano per partecipare alla manifestazione denominata Senza paura – In Europa padroni a casa nostra, prevista per sabato 18 aprile alle ore 15:00 in piazza Duomo. L’iniziativa, che vede un forte coinvolgimento del territorio ligure attraverso l’organizzazione di pullman partenti da diverse zone della regione, mira a portare all’attenzione europea le problematiche che colpiscono direttamente il tessuto sociale ed economico locale. Edoardo Rixi, che ricopre il ruolo di segretario della Lega in Liguria e opera come viceministro al Mit, ha fornito i dettagli logistici dell’evento, sottolineando come la presenza massiccia dei liguri rappresenti una volontà netta di incidere sul dibattito continentale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Milano in piazza contro l’Ice di Trump ai Giochi invernali: “La barbarie non può far rima con le Olimpiadi”. E a manifestare anche cittadini Usa: “Una vergogna”A Milano almeno mille persone sono scese in piazza per protestare contro la presenza degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina.
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