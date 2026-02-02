Partito il viaggio della fiamma olimpica a Bergamo | il via da Villa d’Almè Mauro Pelucchi primo teodoforo

Questa mattina, la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto il suo primo passo a Bergamo, partendo da Villa d’Almè. Il primo portatore è stato Mauro Pelucchi, scelto come teodoforo. La staffetta proseguirà in tutta la provincia, portando avanti il simbolo dei Giochi invernali.

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 al via il 6 febbraio, ha iniziato il proprio viaggio in terra bergamasca nella mattinata del 2 febbraio. Segui tutti gli aggiornamenti sul viaggio della fiaccola su Bergamonews. Prima tappa: Villa d’Almè. Poco prima delle 12.00, la Torcia proveniente dalla Grignetta (Lecco), ha iniziato il proprio tragitto in provincia da Villa d’Almè, precisamente in via Sigismondi, all’altezza della rotonda dell’Arlecchino. Già un’ora prima del transito erano numerose le persone presenti a bordo strada in attesa del convoglio. A cominciare dalla sindaca Valentina Ceruti e dai bambini delle scuole elementari, accompagnati dalle maestre e presi dall’entusiasmo nell’attesa del momento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

