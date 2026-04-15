Omicidio-suicidio a Bisceglie lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui | morti entrambi

A Bisceglie, un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e successivamente si sarebbe ucciso, gettandosi dal quinto piano dello stesso edificio. La polizia ha trovato i corpi in seguito alla segnalazione di una lite all’interno dell’appartamento. Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

A Bisceglie un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto dal quinto piano del palazzo dove la coppia viveva. Secondo i vicini si stavano separando.🔗 Leggi su Fanpage.it

Bari, lancia la moglie dal balcone poi si butta: morti tutti e dueUna vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla...

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