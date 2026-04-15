A Bisceglie, nel Barese, un uomo di 61 anni ha ucciso la moglie lanciandola dal balcone e successivamente si è tolto la vita gettandosi nel vuoto. La tragedia si è verificata nel quartiere residenziale della città, dove sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. Attualmente sono in corso le verifiche per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

A Bisceglie nel barese un uomo di 61 anni avrebbe ucciso la moglie lanciandola dal balcone e poi anche lui a sua volta si sarebbe lanciato nel vuoto ed è deceduto. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Omicidio-suicidio a Bisceglie, lancia moglie dal balcone e poi si butta

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