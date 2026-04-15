A Bari, una coppia è deceduta dopo che l’uomo aveva lanciato la moglie dal balcone e si era poi gettato anche lui. Una vicina di casa ha riferito ai carabinieri che i due stavano attraversando una fase di separazione. La scena sarebbe avvenuta in un appartamento, ma le cause precise dell'episodio non sono ancora chiare. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e elementi per ricostruire quanto accaduto.

Un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi senza vita sono l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano a Bisceglie, nel nord del Barese. Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l'altro a Trani.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bari, lancia la moglie dal balcone poi si butta: morti tutti e due

Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto: dramma a Bari. La coppia si stava separandoBARI - Una storia terribile che arriva da Bari: un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta...

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