Omicidio-suicidio a Bisceglie lancia donna dal balcone e poi si butta anche lui

Due persone sono decedute oggi a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dopo essere precipitate dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto. Una donna è stata lanciata dal balcone e, successivamente, anche l’uomo si è gettato nel vuoto. La dinamica dell’accaduto è al momento oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. Non sono stati forniti altri dettagli sulla vicenda.

(Adnkronos) – Due persone sono morte oggi mercoledì 15 aprile precipitando dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto a Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani. Si tratta di una coppia. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. L'uomo, 61 anni, avrebbe lanciato la donna di 55 dal balcone, da un'altezza di circa tre metri, e poi si sarebbe lanciato lui stesso. Entrambi sono morti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'episodio. —[email protected] (Web Info) Innovazione e decarbonizzazione: Daikin protagonista alla Milano Design Week 2026 nella “Città delle Idee” di Solferino 28🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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