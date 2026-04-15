Omicidio a Ravenna il giallo del certificato | documento ritenuto fasullo evitò il Cpr alla vittima

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile, a Ravenna, si è verificato un omicidio in zona Darsena. La vittima, Moussa Cisse, è stata uccisa intorno alle 4. Un elemento che ha attirato l’attenzione degli inquirenti riguarda un certificato ritenuto falso, che avrebbe evitato alla vittima il trasferimento nel Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). La polizia sta indagando sugli sviluppi della vicenda.

Ravenna, 15 aprile 2026 – La vittima del delitto commesso verso le 4 in zona Darsena, Moussa Cisse, si trovava a Ravenna in quanto era uno degli stranieri che avrebbe beneficiato dei 34 certificati di non idoneità ai Cpr, centri di permanenza per i rimpatri, ritenuti dalla Procura falsi sulla base delle verifiche della squadra Mobile. Secondo l’ordinanza del Gip Federica Lipovscek – che di recente ha disposto provvedimenti interdittivi della professione per gli gli otto medici indagati per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio – le analisi del sangue e del torace di Cisse non avevano evidenziato patologie. Eppure...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio a Ravenna, il giallo del certificato: documento ritenuto fasullo evitò il Cpr alla vittima Il caso di un 68enne: "Ritenuto idoneo a Ravenna ma respinto al Cpr"Dopo la domanda di asilo, "il mio assistito è stato condotto in ospedale per la certificazione dell’idoneità al trattenimento in cpr", centro di... Omicidio in Darsena, si allarga il giallo: la vittima era stata dichiarata non idonea ai Cpr dai medici indagatiC’è un filo rosso, inatteso, che lega l'omicidio avvenuto la notte scorsa in via Antico Squero all'inchiesta che nelle scorse settimane ha scosso...