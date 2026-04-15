Il giorno dopo la fiaccolata organizzata in memoria di Bongiorni, uno degli aggressori coinvolti nell'omicidio di Massa ha parlato davanti agli inquirenti durante un interrogatorio di garanzia. I due uomini maggiorenni accusati di omicidio volontario sono stati ascoltati in carcere, mentre proseguono le indagini. La manifestazione si è svolta ieri sera senza incidenti, con partecipanti che hanno espresso vicinanza alla famiglia della vittima.

Dopo la fiaccolata di ieri sera, si sono svolti in carcere gli interrogatori di garanzia per i due maggiorenni accusati di omicidio volontario. Uno dei due sostiene che ad iniziare la rissa sia stato Bongiorni. Domani, invece, si terrà l’udienza di convalida per il 17enne accusato I due ragazzi maggiorenni arrestatiper il pestaggio mortale avvenuto a Massasono stati ascoltati dal gip durante gli interrogatori di garanzia. Una versione che, stando alle parole di uno dei maggiorenni, si discosterebbe in modo significativo dall’ipotesi avanzata dagli inquirenti. Ovvero, il ragazzo ha dichiarato che sarebbe stato proprio Bongiorni, l’uomo ucciso di fronte al figlio, ad iniziare la rissa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio Massa, parla uno degli aggressori il giorno dopo la fiaccolata per Bongiorni

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