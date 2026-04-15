Ieri sera a Massa si è svolta una fiaccolata in ricordo di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni deceduto tra sabato e domenica scorsi a seguito di un’aggressione. Migliaia di persone hanno preso parte all’evento, portando uno striscione con la scritta “no alla violenza” tradotta in diverse lingue. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale per rendere omaggio alla vittima.

Grande partecipazione ieri sera a Massa per la fiaccolata organizzata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto la notte tra sabato e domenica scorsi dopo un’aggressione. Esaurite le 1200 le candele da distribuire. Il corteo è partito da piazza Garibaldi, è passato sotto il Municipio poi lungo la centralissima piazza Aranci, la Prefettura e poi davanti alla Cattedrale, per arrivare infine nel luogo dell’aggressione fatale, in piazza Palma, dove è stato osservato un minuto di raccoglimento. Presenti alla fiaccolata il vescovo di Massa-Carrara e Pontremoli Mario Vaccari, che ha invitato alla riflessione, il sindaco di Massa Francesco Persiani, il quale ha tenuto a sottolineare che la comunità romena è ben integrata e che il coinvolgimento di due giovani nel gruppo degli indagati è un fatto isolato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Giacomo Bongiorni, migliaia di persone alla fiaccolata a Massa. Su uno striscione “no alla violenza” in diverse lingue

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