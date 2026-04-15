omicidio massa in migliaia alla fiaccolata in memoria di giacomo bongiorni

A Massa si è svolta una fiaccolata in ricordo di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni ucciso durante un'aggressione nella notte tra sabato e domenica scorsi. La manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di persone che si sono radunate per rendere omaggio alla vittima. La camminata si è svolta pacificamente lungo le strade della città, con i partecipanti che hanno acceso candele e sventolato bandiere.

Grande partecipazione a Massa per la fiaccolata organizzata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto la notte tra sabato e domenica scorsi dopo un'aggressione. Gremita piazza Garibaldi, luogo di ritrovo dell'iniziativa, promossa dalla Diocesi e dal Comune. Il corteo ha sfilato sotto il municipio, poi davanti alla prefettura e alla cattedrale. Il silenzio è stato interrotto solo dagli applausi spontanei delle tante persone che hanno voluto essere vicine ai famigliari di Bongiorni, in questo momento di profondo dolore. Il corteo è infine giunto in piazza Palma, dove nei giorni scorsi si è consumata la tragedia. Qui è stato osservato un minuto di raccoglimento.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Massa, ucciso di fronte al figlio: in migliaia alla fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni

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